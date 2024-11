BON PLAN TV 4K : des écrans pas chers pour vos consoles du moment !

Si vous avez encore un écran Full HD, en 1080p, et que vous convoitez une télé 4K, voici quelques bons plans destinés aux joueurs qui veulent se faire plaisir à moindre coût. Et pour cause, les amateurs de gaming savent à quel point une télévision de qualité peut transformer leur expérience de jeu. Que vous soyez fan de graphismes éclatants ou de fluidité, voici trois téléviseurs en promotion sur Cdiscount qui peuvent répondre aux attentes des petites bourses.

Samsung 65CU6905 – 65 pouces, 4K UHD

Ce modèle Samsung 65CU6905 offre une résolution 4K UHD sur un écran de 65 pouces pour une immersion complète. La qualité d’image est propre et net, offrant de bons contrastes et des couleurs vives, idéales pour les jeux aux graphismes détaillés. Avec sa taille généreuse, c’est un choix parfait pour les espaces de jeu dédiés.





Thomson 65QG5C14 – 65 pouces, QLED 4K

Doté de la technologie QLED, le Thomson 65QG5C14 garantit des couleurs éclatantes et un excellent niveau de détail, même dans les scènes sombres. En plus de ses 65 pouces, sa résolution 4K offre une précision idéale pour des jeux dynamiques. Sa technologie avancée réduit le flou de mouvement, améliorant ainsi la fluidité des jeux rapides.





Hisense 58A6N – 58 pouces, LED UHD 4K

Pour ceux qui recherchent un écran légèrement plus petit sans sacrifier la qualité, le Hisense 58A6N de 58 pouces est une option solide. Sa résolution UHD 4K couplée aux bordures ultra-fines maximise la surface d’affichage pour une immersion totale. C'est un modèle abordable, parfait pour les amateurs de jeux qui souhaitent un excellent rapport qualité-prix.



Si vous cherchez des options supplémentaires, voici quelques modèles 4K à découvrir :

Chaque modèle offre des caractéristiques adaptées aux joueurs pour une expérience visuelle de grande qualité, à des prix attractifs sur Cdiscount !