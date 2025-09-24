Borderlands 4 : une mauvaise nouvelle pour la version Switch 2 !

Sorti le 12 septembre dernier sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, Borderlands 4 devait arriver sur Nintendo Switch 2 le 3 octobre prochain, soit trois semaines après les autres versions. Malheureusement, à 10 jours du lancement, voilà que 2K Games et Geabox Software annoncent une mauvaise nouvelle.

Borderlands 4 repoussé sur Switch 2





Sur X/Twitter, les studios ont pris la parole pour annoncer le report de la version Switch 2 de Borderlands 4, à une date indéterminée. Un report de dernière minute justifié par la nécessité de peaufiner le portage, voici le communiqué des studios :

Salutations, Chasseurs de l'Arche ! Nous devons vous annoncer que la sortie de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 est reportée. Nous ne prenons pas cette décision à la légère, mais nous sommes déterminés à offrir la meilleure expérience possible à nos fans. Pour ce faire, le jeu nécessite un développement et une finition supplémentaires. Nous espérons également mieux harmoniser cette sortie avec l'ajout des sauvegardes multiplateformes, un projet sur lequel nous travaillons et que nous reconnaissons comme essentiel. Nous vous tiendrons informés de la nouvelle date de sortie dès que nous aurons entièrement ajusté nos plans. Conformément à la politique de Nintendo, toutes les précommandes numériques effectuées à ce jour seront annulées. Les clients peuvent lancer cette procédure eux-mêmes dès maintenant, ou elle se fera automatiquement à partir du vendredi 26 septembre. Pour toute question concernant le Nintendo eShop, contactez Nintendo. Pour les précommandes physiques, veuillez contacter le revendeur correspondant. Nous apprécions grandement les retours, le soutien et la patience de nos fans et de notre communauté. C'est ce qui nous motive vraiment.

Un portage compliqué ?





Depuis sa sortie plus tôt ce mois-ci, Borderlands 4 est pointé du doigt, surtout sur PC. Les performances ne sont pas bonnes, le jeu souffre de gros problèmes techniques que Gearbox Software tente de corriger avec des patchs. Le FPS ne semble pas être très bien optimisé et le studio a déjà annoncé avoir fait des concessions sur Switch 2, Borderlands 4 tournera à 30 fps, avec des chutes de framerate pendant les combats, sur la console de Nintendo. Pourtant, dans une vidéo promotionnelle publiée en mai dernier, les développeurs affirmaient qu'ils n'avaient « pas l'impression d'être bridés » par la puissance de la Switch 2...

Il faudra désormais patienter avant de découvrir la nouvelle date de sortie de Borderlands 4 sur Switch 2. Vous pouvez sinon retrouver le jeu sur PS5 à 53,99 € sur Cdiscount et Leclerc.

