Borderlands 4 tirera pleinement parti des possibilités de la Switch 2, un aperçu des coulisses du développement partagé

Avec la présentation de sa console, Nintendo a lancé dans la foulée une série de vidéos intitulées Creator's Voice, donnant donc la parole aux développeurs dans un format court de quelques minutes. Final Fantasy VII Remake Intergrade y est notamment passé. Cette semaine, c'est donc au tour de Borderlands 4 d'y passer, le prochain looter shooter de Gearbox Software qui a récemment eu droit à un State of Play fort instructif en parallèle duquel nous avons pu faire plus ample connaissance avec les nouveaux Chasseurs de l'Arche, en plus d'être présenté à la PAX East.

Le président du studio Randy Pitchford et le directeur créatif Randy Varnell prennent ici la parole depuis les locaux de Gearbox, l'occasion de voir certaines coulisses du développement et de superbes concept arts tout en les écoutant parler de ce qui les a menés là et évidemment leurs liens avec Nintendo. Outre de nouveaux passages de gameplay, un premier détail intéressant et que contrairement à d'habitude, Borderlands 4 sur Switch 2 ne sera pas un portage, mais a directement été développé pour la console en parallèle des autres versions.

L'aspect communautaire lié à la coopération propre à la licence tirera parti des fonctionnalités de la console, puisqu'il est question de partager le jeu, sous-entendant l'utilisation du GameShare permettant de jouer en local ou en ligne à plusieurs sans la nécessiter que tous les participants disposent du jeu. De plus, il est dit que travailler sur la console a été « un véritable bonheur », ce qui était loin d'être le cas de sa prédécesseure en raison de sa faible puissance, et que les développeurs n'avaient « pas l'impression d'être bridés ». Pour un jeu sortant sur PS5, Xbox Series X|S et PC, c'est d'autant plus encourageant, même si nous imaginons bien que certaines concessions ont dû être faites par rapport à ces autres plateformes, qui ne seront évidemment pas évoquées ici puisqu'il s'agit d'une vidéo réalisée par Nintendo.

Enfin, nous apprenons que le développement de Borderlands 4 a débuté en 2019 une fois que Borderlands 3 a été lancé. En revanche, si nous savons qu'il sortira le 12 septembre sur les autres plateformes, sa date sur Switch 2 reste toujours aussi vague, simplement prévue pour 2025.

