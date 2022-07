CD Projekt RED : un site spécial et une superbe illustration pour les 20 ans du studio

Si CD Projekt a été fondé en 1994, il n'a d'abord qu'édité, distribué et localisé des jeux en Pologne puis en Europe centrale. Ce n'est qu'en 2002 qu'il s'est mis au développement avec l'ouverture de son studio principal CD Projekt RED, que nous connaissons désormais tous pour la série des The Witcher et Cyberpunk 2077.

L'antenne fête donc ses 20 ans cette année et a tenu à marquer le coup de plusieurs manières. Un site officiel a été lancé, permettant d'apprécier une superbe illustration sur laquelle un tas de personnages de jeux de rôle de la société reforment le fameux cardinal rouge de son logo. La communauté est également invitée à partager ses créations visuelles pour former une galerie anniversaire pour la postérité. La boutique a sinon été mise à jour avec un mug, des tee-shirts et d'autres objets estampillés 20th Anniversary, tandis que des défis quotidiens permettront de remporter des cadeaux à partir de lundi.

Le portail a encore quelques onglets masqués par la mention « prochainement » et devrait donc s'étoffer au cours de l'année 2022. Voilà qui devrait ravir les fans de la première et la dernière heure : les retardataires peuvent eux se procurer Cyberpunk 2077 à partir de 28,99 € sur Amazon.fr.

