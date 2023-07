CD Projekt RED : la stratégie future révisée, plus de 100 licenciements à venir chez les développeurs de The Witcher et Cyberpunk

Déjà en mai dernier, CD Projekt annonçait se séparer de 29 employés, principalement issus de chez The Molasses Flood, studio qui planchait sur un jeu multijoueur dans l'univers de The Witcher. Malheureusement, l'éditeur polonais vient encore de réviser sa stratégie pour les années à venir et prévoit de licencier environ 100 personnes supplémentaires chez le studio principal CD Projekt RED, soit près de 9 % de sa masse salariale.

Adam Kiciński et ses associés estiment en effet dans un communiqué que les développeurs de CD Projekt RED, équipe interne qui s'occupe des projets majeurs, sont en sureffectif pour les projets qui viennent, et qu'ils n'auront pas de tâches à donner à tout le monde d'ici quelques mois. C'est pourquoi ces licenciements auront lieu d'ici le début de l'année 2024, non sans regrets de la part du président, ni une indemnité de départ pour les concernés.

J’ai quelques nouvelles à partager concernant la forme future de nos équipes et notre philosophie de développement de jeux. Ceux d’entre vous qui connaissent notre stratégie se souviendront peut-être que nous avons beaucoup de choses à faire chez CD PROJEKT RED. Des projets comme Polaris (franchise The Witcher), Orion (franchise Cyberpunk) ou Hadar (nouvelle franchise) ne sont que quelques-uns des éléments passionnants que nous voyons dans le futur pour nos jeux. Une partie de cette stratégie est un processus continu de plusieurs transformations profondes au sein du studio que nous considérons comme la clé pour faire des jeux de qualité, à temps et sans crunch. Après avoir remodelé notre processus de développement et intégré les méthodologies Agiles, nous nous concentrons maintenant sur l’affinement de la forme de nos équipes. Pour répondre à nos propres attentes et ambitions élevées de créer les meilleurs jeux de rôle, nous voulons non seulement avoir les meilleures personnes, mais aussi les bonnes équipes. Ce que nous voulons dire par là, c’est avoir des équipes qui sont construites autour des besoins de nos projets, des équipes plus agiles et plus efficaces. À l’heure actuelle, nous sommes certains que pour que CD PROJEKT RED se développe, nous devons être cohérents dans la mise en œuvre de cette approche. Nous avons soigneusement évalué toutes les équipes de l’entreprise en fonction de leur contribution attendue à la mise en œuvre de notre stratégie. Il n’y a pas de moyen facile de le dire, mais aujourd’hui, nous sommes en sureffectif. Nous avons des personnes talentueuses à bord qui terminent leurs tâches et, en fonction des besoins actuels et prévus du projet, nous savons déjà que nous n’avons pas d’autres opportunités pour eux au cours de la prochaine année. Le résultat est que le studio se sépare d’environ 100 personnes, ce qui représente environ 9 % de l’ensemble de l’équipe. Ce ne sera pas immédiat, car certains employés seront licenciés jusqu’au 1er trimestre 2024, mais, dans un esprit de transparence, nous avons choisi de partager l’information maintenant. Nous voulons que les membres de l’équipe aient suffisamment de temps pour traiter et s’adapter au changement, et nous nous sommes également assurés d’offrir à chacun une indemnité de départ complète. Enfin, j’aimerais m’adresser aux membres de l’équipe du CDPR touchés qui lisent ce message. Bien que nos chemins divergent professionnellement, je crois que les relations que nous avons établies peuvent rester solides. Je vous encourage à rester connectés et je tiens à vous remercier d’avoir joué un rôle inestimable dans notre voyage. Votre impact résonnera au sein de CD PROJEKT RED et nous ne vous souhaitons que succès et épanouissement dans le prochain chapitre de votre vie professionnelle.

Les plans côté productions semblent en tout cas inchangés, avec toujours dans les tuyaux une nouvelle trilogie The Witcher, un nouveau Cyberpunk, et une licence originale surnommée Hadar. Sont aussi développés pour rappel un remake du premier volet par Fool's Theory et le jeu multijoueur The Witcher créé par The Molasses Flood donc. Le dernier succès de CDPR, Cyberpunk 2077, est disponible à partir de 23,51 € sur Amazon.fr.