CINEMA : quels sont les 10 films qui ont cartonné au box-office en 2022 ?

Le milieu du cinéma continue de se remettre de la crise du COVID-19, l’année 2021 a vu le retour en masse des spectateurs dans les salles de cinéma, notamment grâce à de grosses franchises comme le Marvel Cinematic Universe, James Bond et Fast & Furious. En 2022 encore, les cinémas ont attiré de nombreux amateurs du 7e art, attardons-nous aujourd’hui sur les films qui ont cartonné en salles cette année, dans le monde entier.

Précisions tout de même qu’à l’heure où nous écrivons ces lignes, Black Panther: Wakanda Forever est encore projeté dans de nombreux cinémas et, surtout, le très attendu Avatar : La voie de l’eau n’est pas encore sorti. Le prochain film de James Cameron sera sans aucun doute le phénomène des fêtes de fin d’année, comme l’a été Spider-Man: No Way Home en 2021. Quoi qu’il en soit, voici les 10 films qui ont le mieux marché en salles cette année, d’après les chiffres du box-office mondial recueillis par IMDB.



Même les super-héros ne font pas le poids face au capitaine Pete « Maverick » Mitchell ! Pour les curieux, notons qu'Uncharted (Robert Fleischer) et Black Adam (Jaume Collet-Serra) se retrouvent aux 11e et 12e places du box-office international. Le classement en France est un peu différent, avec de la première à la dixième place Top Gun: Maverick, Les Minions 2 : Il était une fois Gru, Jurassic World : Le Monde d'après, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Black Panther: Wakanda Forever, The Batman, Thor: Love and Thunder, Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore, Uncharted et enfin Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? de Philippe de Chauveron.

Nous vous invitons à partager les films qui vont ont marqué cette année dans les commentaires, les longs-métrages qui cartonnent le plus en salles de cinéma n'étant pas forcément les meilleurs, quelques pépites passent hors des radars des cinéphiles !