CINEMA : 8-Bit Christmas, premier trailer pour la comédie familiale de Noël où le héros cherche une NES

Les films de Noël sont innombrables, y compris ceux par de grosses sociétés de production. Ceux qui ont pour thème sous-jacent les jeux vidéo sont en revanche plus rares. Ce sera le cas de 8-Bit Christmas, une production de New Line Cinema adaptée d'un roman de Kevin Jakubowski dont nous découvrons le premier et certainement unique trailer cette semaine.



Le long-métrage nous racontera l'histoire de Jake Doyle, un parent campé par Neil Patrick Harris qui va raconter à sa fille la folle histoire qu'il a vécue pour avoir une NES à Noël à la fin des années 80, contre l'avis de ses parents et alors que la console de jeux était en rupture de stock. Nous y verrons donc le jeune Jake, joué par Winslow Fegley (Come Play, Fast Layne), dans une épopée rocambolesque à travers la ville de Chicago, alors que les souvenirs vus à l'écran évoluent selon le récit du personnage adulte.

Diane Raphael (Long Shot, Grace and Frankie), David Cross (Pitch Perfect 2, Kung Fu Panda) et Steve Zahn (The White Lotus) sont également au casting de cette comédie familiale, sous la direction du réalisateur Michael Dowse (Man Seeking Woman, Frankie Wilde). La mauvaise nouvelle, c'est que 8-Bit Christmas sortira en exclusivité en streaming sur HBO Max le 24 novembre, mais vu que le service n'est pas disponible en France, nous ne savons pas si et comment il sera distribué par chez nous.