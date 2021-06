CINEMA : Clifford, premier trailer pour le retour du gros chien rouge dans un film live-action

Le personnage de Clifford the Big Red Dog est né du crayon de Norman Bridwell en 1963, mais sa renommée internationale est arrivée avec la série d’animation des années 2000 qui a bercé l’enfance de plusieurs d’entre nous. La licence ne s’est pas éteinte depuis, grâce au long-métrage d’animation Clifford et ses amis acrobates, la série Bébé Clifford ou un reboot animé en 2019.

Mais c'est bien avec un film live-action que Clifford va faire son retour, sous la direction de Walt Becker (Alvin et les Chipmunks : À fond la caisse) ! Paramount Pictures produit une adaptation grand public où un jeune chiot rouge en images de synthèse va prendre une taille démesurée en une nuit, marquant le début d'une drôle de mésaventure à New York : une première bande-annonce rappelant Beethoven et consorts vient d'ailleurs d'être dévoilée. Oui, c'est destiné aux plus jeunes, mais cela devrait ramener un peu de nostalgie chez certains.

Emily Elizabeth (Darby Camp), une jeune collégienne, reçoit en cadeau de la part d'un magicien (John Clesse) un adorable petit chien rouge. Quelle n'est pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain dans son petit appartement de New York face au même chien devenu ... géant ! Sa mère (Sienna Guillory), qui l'élève seule, étant en voyages d'affaires, Emily s'embarque avec son oncle Casey (Jack Whitehall), aussi fantasque qu'imprévisible, dans une aventure pleine de surprises et de rebondissements à travers la Grosse Pomme. Adapté du personnage adoré de la célèbre série de livres Scholastic, CLIFFORD va donner au monde une grande leçon d'amour !





La date de sortie de Clifford est calée au 1er décembre dans les salles en France, parfait pour en faire un film familial pour la période des fêtes. Les deux saisons du dessin animé de 2000 Clifford le gros chien rouge sont sinon disponibles sur Amazon Prime Video, le service compris avec Amazon Prime, qui coûte 5,99 € par mois ou 49,99 € par an.