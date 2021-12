CINEMA : Doctor Strange in the Multiverse of Madness, un premier teaser trailer doublement excitant, marquant le retour de Wanda !

Le Marvel Cinematic Universe est reparti de plus belle cette année, que ce soit avec les séries diffusées sur Disney+ ou les longs-métrages en salles. Et ces derniers jours ont été particulièrement agités avec la sortie de Spider-Man: No Way Home (n'hésitez pas à lire notre critique garantie sans spoilers) et le final de Hawkeye. Marvel Studios a bien des projets pour l'année 2022 et au-delà, et le prochain à être daté mettra justement en scène le Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, faisant suite aux évènements de la dernière aventure de Peter Parker. Et justement, c'est un joli cadeau de Noël que nous fait le studio en diffusant une première bande-annonce teaser de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui a déjà de quoi nous rendre impatients ! Rassurez-vous, aucune mention du Tisseur n'est faite, vous pouvez regarder la vidéo sans souci. Sachez juste que cette séquence est diffusée post-générique après le film de Jon Watts.

Bande-annonce VOSTFR

Le Multivers est désormais partie intégrante du MCU et au cœur de ces premières scènes mettant évidemment en scène Stephen Strange, mais aussi une version alternative et maléfique de lui-même, qui menacerait apparemment les réalités selon Mordo, dont le rôle est toujours occupé par Chiwetel Ejiofor. Le film de Sam Raimi va également faire revenir Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), que nous avions quitté après les évènements de Westview de WandaVision et qui va donc faire équipe le sorcier et une petite nouvelle. Oui, la scène où elle est de dos ne fait aucun doute, il s'agit bien d'America Chavez, la future Miss America ici campée par Xochitl Gomez. Sinon, seront également de retour Christine Palmer (Rachel McAdams), ici vue en robe de mariée, et Wong joué par Benedict Wong (ça ne s'invente pas) dont le rôle devrait être plus important que jamais. Les fans de comics auront eux noté la présence de Shuma-Gorath, une entité démoniaque extradimensionnelle à la puissance magique redoutable.

Bande-annonce VF

Un temps prévu en mars, Doctor Strange in the Multiverse of Madness est attendu le 4 mai 2022 en France au cinéma depuis son report. Le Blu-ray du premier film avec le personnage est vendu 11,76 € sur Amazon.