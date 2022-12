CINEMA : Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs fait le plan de scènes inédites punchy dans une nouvelle vidéo

Toujours présente dans le milieu des jeux de plateau et même du jeu vidéo, la franchise Donjons & Dragons va revenir d'un long hiatus au cinéma avec un long-métrage original dénommé Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, ou Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs en VF.

Une première bande-annonce avait été diffusée cet été, voilà que Paramount Pictures remet le couvert aujourd'hui avec non pas un trailer à proprement parler, mais une longue vidéo entre interview des acteurs et plans inédits du film. Nous retrouvons Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Regé-Jean Page, Sophia Lillis, Hugh Grant et les autres dans cette aventure fantastique autour de voleurs, pour une ambiance décalée et dynamique digne d'un heist movie.

Une affiche montrant les personnages principaux et un dragon, forcément, a été diffusée au passage. La date de sortie de Donjons & Dragons : L'honneur des voleurs est toujours fixée au 1er mars 2023 en France, un mois avant la diffusion du 31 mars aux États-Unis. Pour vous occuper, vous pouvez d'ici là vous offrir Dungeons & Dragons: Dark Alliance à partir de 39,89 € sur Amazon.fr.

Mise à jour : la date de sortie française a finalement été recalée au 12 avril 2023, à en croire l'affiche et la vidéo localisées.

