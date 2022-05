CINEMA : Krypto et les Super-Animaux, grands pouvoirs et maxi désordre dans le nouveau trailer du film d'animation

Bien des choses ont changé pour la sortie de DC League of Super-Pets en France depuis sa dernière bande-annonce. Il aurait dû voir le jour sous le nom de Krypto Super-Chien le 18 mai, et finalement, c'est sous le titre de Krypto et les Super-Animaux qu'il sera distribué avec quelques semaines de retard, le 27 juillet 2022 dans nos salles de cinéma.

Bande-annonce VOSTFR

Un nouveau trailer nous permet de retrouver ce casting vocal anglophone toujours aussi fou, composé de Dwayne Johnson, Kevin Hart, Kate McKinnon, John Krasinski, Vanessa Bayer, Natasha Lyonne, Diego Luna, Marc Maron, Thomas Middleditch, Ben Schwartz et même Keanu Reeves. Et il présente davantage le scénario de ce film d'animation grand public amusant, où les membres de la Justice League vont être kidnappés par Lex Luthor et son cochon d'Inde Lulu. Entouré d'Ace le chien de Batman, PB un cochon bedonnant, Merton la tortue et Chip l'écureuil, tous dotés de super-pouvoirs qu'ils ne maîtrisent pas, Krypto le chien de Superman va devoir guider sa bande de bras cassés pour libérer les super-héros.

Bande-annonce VF

Le film réalisé par Jared Stern sortira donc ce 27 juillet en France, et le 29 aux États-Unis. Si vous êtes fans du personnage, la bande dessinée dérivée Krypto et les super-animaux : Chien devaaaant ! peut d'ores et déjà être précommandée pour 10,00 € sur Amazon.fr.

