CINEMA : Last Night in Soho, premier trailer fascinant pour le thriller psychologique d'Edgar Wright

Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Le dernier pub avant la fin du monde, Scott Pilgrim : les films d'Edgar Wright sont très appréciés, mais le réalisateur anglais n'en reste pas moins assez rare. Son dernier long-métrage, Baby Driver (disponible à partir de 8,84 € sur Amazon.fr), date ainsi déjà de 2017. Il va faire son retour au cinéma cette année avec une nouvelle production signée Universal, dénommée Last Night in Soho.

Bande-annonce VOSTFR

Alors que les salles rouvrent à travers le monde et que les distributeurs peuvent plus sereinement parler de leurs futurs projets, nous découvrons aujourd'hui le premier trailer du film. Décrit comme un thriller psychologique, il nous fera suivre l'histoire de la jeune passionnée de mode et de design Eloise, jouée par Thomasin McKenzie (Jojo Rabbit, Leave no Trace), qui va se retrouver propulsée dans le passé, à Londres dans les années 60. Elle va y retrouver son idole, la jeune et éblouissante star montante Sandy incarnée par Ana-Taylor Joy (Split, Le Jeu de la Dame). Mais sous les apparences de voyage idyllique, ce périple va virer au cauchemar, alors que le temps semble se désagréger en entraînant de sombres répercussions.

Bande-annonce VF

Écrit par Edgar Wright et Krysty Wilson-Cairns (1917), Last Night in Soho aura sinon à son casting Matt Smith, Terence Stamp, Diana Rigg, Rita Tushingham, Michael Ajao, ou encore Synnøve Karlsen. Futur hit en vue ? Nous avons le temps pour nous faire un avis : sa date de sortie n'est pas prévue avant le 10 novembre 2021 en France.