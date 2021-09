CINEMA : Matrix Resurrections, de courts extraits sur un site teaser et une date pour la première bande-annonce

Véritable monument du cinéma moderne, la trilogie Matrix des sœurs Wachowski n'en sera bientôt plus une puisqu'un 4e épisode va voir le jour en fin d'année, le 22 décembre aux États-Unis, cette fois uniquement réalisé par Lana Wachowski. Ce Matrix Resurrections officialisé à l'été 2019 ne s'était jusqu'à présent pas montré, jusqu'à ce mardi. Warner Bros. a enfin diffusé un court teaser vidéo des plus sobres, nous demandant de choisir entre les désormais célèbres pilules rouge et bleue, et nous donnant surtout rendez-vous le jeudi 9 septembre à 15h00 pour découvrir la toute première bande-annonce du long-métrage. Cela aurait pu s'arrêter là, mais la vidéo nous propose également de nous rendre sur le site WhatIsTheMatrix.com, et vous auriez tord de vous en priver !

Là encore, vous avez le choix entre les deux pilules, donnant alors accès à deux clips narrés par les acteurs du film, nous montrant de premières séquences excitantes du projet. La subtilité, comme nous informe Entertainment Weekly, c'est qu'il y aurait 180 000 variations possibles de ces vidéos. En effet, toutes les heures de la journée y passent, correspondant à la minute de notre visionnage (les deux narrateurs ont dû bien s'amuser...) et certaines scènes changent donc en fonction de ça.

Ce qui est sûr, c'est que nous retrouvons Keanu Reeves qui arbore un look plus proche de celui de John Wick avec ses cheveux longs que celui de l'Élu. Carrie-Anne Moss (Trinity) est aussi visible à plusieurs reprises, ainsi qu'un petit nouveau qui succédera visiblement à Laurence Fishburne (Morpheus), Yahya Abdul-Mateen II. En prenant la pilule rouge, c'est sa voix qui nous dit :

This is the moment for you to show us what is real. Right now you believe it's [...] but that couldn't be further from the truth. Could be this is the first day of the rest of your life, but if you want it, you gotta fight for it. C'est le moment de te montrer le réel. Actuellement, tu crois qu'il est [heure de visionnage]. Mais rien n'est moins vrai. Ce peut être le premier jour du reste de ta vie. Mais si tu le veux, bats-toi pour.

Vous noterez d'ailleurs qu'une scène d'entraînement entre lui et Neo fait joliment écho à celle du premier épisode. Nous avons également un aperçu des prises qu'il a au niveau de la nuque. Autres clins d'œil, la bouche du personnage campé par Jonathan Groff se retrouve obstruée, là encore comme ce qui était arrivé à Neo, et une scène de combat rappelle évidemment les affrontements avec l'Agent Smith. Jessica Henwick peut aussi être vue arme en main, bien reconnaissable à sa chevelure bleutée, de même que Jada Pinkett Smith (Niobe) ouvrant une porte, tandis qu'un vaisseau non identifié navigue dans le monde réel.

Quant à l'autre voix en choisissant la pilule bleue, elle déclare ceci :

Do you remember how you got here? You've lost your capacity to discern reality from fiction. What's real is here and now. [...] Anything else is just your mind playing tricks on you. It becomes a problem when fantasies endanger us. We don't want anyone to get hurt, do we? Tu te souviens comment tu es arrivé ici ? Tu ne sais plus distinguer le vrai du faux. Le réel, c'est ici et maintenant. [heure de visionnage] Tout le reste n'est qu'illusions. Qui, hélas, peuvent nous nuire. Évitons qu'il y ait des victimes.

Avec tout ça, nous n'avons qu'une hâte, découvrir ce premier trailer de Matrix Resurrections.