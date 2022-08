CINEMA : Pac-Man, un film live-action officialisé, que personne n'aurait imaginé

En ce moment plus que jamais, les adaptations de franchises de jeux vidéo se multiplient, pour donner vie à des films en prises de vue réelles, des séries pour des SVOD et parfois même de l'animation. La dernière à s'ajouter à la liste est assez surprenante, car s'il s'agit d'une licence historique de l'industrie, qui ne serait pas forcément la plus facilement adaptable.

Oui, Bandai Namco Entertainment a bien donné son feu vert pour un film live-action Pac-Man. Le projet devrait donc être bien différent des séries animées Pac-Man et Pac-Man et les Aventures de fantômes, mais nous ne savons pas encore exactement comment les acteurs et le fameux personnage rond et jaune interagiront ni dans quel contexte. Le long-métrage sera basé sur une idée originale de Chuck Williams (Sonic the Hedgehog), qui produira aux côtés de Tim Kwok via sa société Lightbeam Entertainment, mais la barque sera menée par Wayfarer Studios et les producteurs Justin Baldoni, Manu Gargi et Andrew Calof, à qui nous devons Clouds et Five Feets Apart.

Le film Pac-Man n'est qu'en pré-production, ce qui veut dire que l'écriture de son scénario et la recherche de son casting pourraient mettre du temps, voire que le projet pourrait être annulé s'il traîne trop, ce qui arrive parfois. Mais si un tel long-métrage finit bien par voir le jour, en salles ou en VOD, nous sommes très curieux de savoir à quoi il ressemblera. Espérons qu'il soit meilleur que Pixels, l'oubliable comédie d'action où les héros de jeux vidéo prenaient vie dans le monde réel (et disponible en Blu-ray à partir de 8,87 € sur Amazon.fr).

