CINEMA : One Punch Man bientôt adapté en film live-action par Sony Pictures !

Si les adaptations de jeux vidéo ont mis du temps à trouver leurs repères au cinéma, les mangas et anime sont encore loin de faire rêver à Hollywood. Dragon Ball Evolution, Ghost In The Shell, Alita: Battle Angel : les budgets sont croissants, mais la qualité peine encore à convaincre les fans purs et durs, et parfois même le grand public. Netflix veut tout de même tenter de séduire ses clients, avec un Death Note qui a divisé, et de très curieuses transformations de One Piece et Cowboy Bepop en live-action à venir.

C'est cependant bien sur grand écran que devrait être diffusée une nouvelle adaptation produite par Sony Pictures. L'information vient de Variety : oui, One Punch Man va être transformé en long-métrage live-action, avec de vrais acteurs donc. Créée sous la forme d'un web comic en 2009 par l'auteur ONE, la franchise a obtenu une popularité immense la décennie passée, avec un succès en librairie et un anime d'encore seulement deux saisons qui fait parti des incontournables du genre. Dans les grandes lignes, OPM raconte l'histoire de Saitama, un super-héros tellement fort qu'il peut éliminer tous ses adversaires d'un coup de poing.



Le scénario de l'adaptation est pour le moment confié à Scott Rosenberg et Jeff Pinkner, duo derrière les récits de Venom et des deux derniers Jumanji. Avi et Ari Arad sont chargés de la production, eux à qui nous devons l'intégralité des Spider-Man et bon nombre de X-Men. Bonne ou mauvaise idée, à vous de juger : en l'état, le principe même d'un Saitama avec les traits d'un vrai acteur devrait en rebuter plus d'un.

