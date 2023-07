One Punch Man: World, le jeu d'action free-to-play adapté du manga et de l'anime annoncé en Occident, quid de la France ?

Déjà disponible en Accès Anticipé en Asie, One Punch Man: World transpose l'univers du manga et de l'anime de ONE et Yusuke Murata en jeu d'action multijoueur free-to-play. Nous ne nous attendions pas forcément à ce que l'expérience arrive en Occident et pourtant, Perfect World (Tower of Fantasy, Persona 5: The Phantom X) et Crunchyroll Games ont décidé d'amener le titre sur de nouveaux territoires.

One Punch Man: World sera ainsi disponible prochainement sur PC, iOS et Android aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud et en Amérique latine. Oui, vous l'aurez compris, la France n'est pas dans le collimateur... Le site officiel comporte cependant une version française (certainement pour le Canada), alors nous pouvons espérer qu'une localisation dans notre pays se fasse un jour, mais rien d'assuré. Si vous êtes motivés, vous pourrez en tout cas jouer au titre en anglais avec un peu de bidouillage.

Les héros sont appelés dans One Punch Man: World ! Une sinistre vague d’attaques de monstres a laissé les villes de la Terre et l’Association des Héros sous la contrainte. Cependant, après trois ans d’entraînement spécial, Saitama est devenu si puissant qu’il peut vaincre ses adversaires d’un seul coup de poing. Le fait est que Saitama ne joue le héros que pour le plaisir, mais quand chaque ennemi tombe d’un seul coup, une puissance écrasante peut être en quelque sorte... ennuyeuse. Maintenant, devant le héros le plus fort et décontracté de l'univers, un nouvel ennemi apparaît. Sera-t-il capable de montrer toute sa puissance aujourd’hui ? Fonctionnalités Débloquez et améliorez les héros préférés des fans de la série animée One-Punch Man, y compris Genos, et plus encore.

Entrez dans le hub de l’Association des héros pour rencontrer des amis, accomplir des missions et faire équipe pour des raids contre des ennemis destructeurs avec d’autres joueurs.

Plongez dans des combats complexes et exécutez des esquives parfaitement synchronisées, des combos de compétences et des mouvements Ultimate spectaculaires, y compris de toutes nouvelles capacités pour les personnages bien-aimés.

Battez-vous à travers les moments emblématiques de la première saison de One-Punch Man.

Découvrez des versions étendues des passages de l’anime ou vivez des scénarios d’un tout nouveau point de vue.

Explorez Z-City et participez à des activités secondaires et à des mini-jeux, tout en grimpant au sommet du classement en jeu.

Si vous aimez l'univers, One Punch Man: A Hero Nobody Knows est lui disponible à partir de 22,69 € sur Amazon.fr.