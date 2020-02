One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Saitama met KO tout le casting du jeu dans la bande-annonce de lancement, un Season Pass annoncé

Pour la première fois sur consoles et PC, Saitama et les personnages déjantés imaginés par ONE vont venir se castagner dans One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Bandai Namco a donc tout naturellement diffusé une bande-annonce de lancement, qui est quelque peu spéciale...

Si vous connaissez l'œuvre originale, vous savez que Saitama explose tout le monde d'un simple coup de poing, ce qui n'aurait pas grand intérêt dans un jeu de combat il fait l'avouer. C'est pourquoi il n'est tout simplement pas jouable de façon normale, seulement dans sa version de rêve, mais peut venir éliminer les adversaires si certaines conditions sont réunies. Le trailer de lancement met donc en avant le héros éliminant tout le reste du roster en one shot, sauf Boros qui a droit à un traitement particulier. Bandai Namco rappelle également dans un communiqué qu'il sera possible de créer notre propre personnage pouvant combattre au sein de l'Association des Héros.

Enfin, nous découvrons qu'un Season Pass va être proposé, permettant de débloquer quatre combattants supplémentaires après la sortie dont le premier n'est autre que Suiryū à paraître en avril. Les autres suivront au printemps (DLC 2 et 3) et à l'été (DLC 4), dont l'identité ne fait que peu de doute. One Punch Man: A Hero Nobody Knows est attendu le 28 février sur PS4, Xbox One et PC.