One Punch Man: A Hero Nobody Knows, le personnage du deuxième DLC confirmé

One Punch Man est l'une des licences fortes du moment chez les amoureux de mangas et anime, alors c'est sans surprise que Bandai Namco Games a préparé un jeu de combat dédié à son univers. One Punch Man: A Hero Nobody Knows est disponible depuis février, mais il va comme tous ses compères s'étoffer avec le temps.

Un Character Pass à 19,99 € donnera ainsi accès à quatre combattants supplémentaires, vendus sinon à l'unité pour 5,99 €, et Suiryū est d'ailleurs disponible grâce à celui-ci depuis cette semaine. One Punch Man: A Hero Nobody Knows enchaîne en présentant son successeur dans les colonnes du Weekly Shônen Jump. Il s'agit de Lightning Max, le blondinet en tenue de sport adepte des arts martiaux.

Il sera livré au cours du printemps sur PC, PS4 et Xbox One, avec en sus une histoire originale, des éléments d'avatar et un coup spécial pour notre héros personnalisable. Pour la date de sortie exacte, il faudra repasser. Après Lightning Max, deux autres guerriers complèteront le roster, l'un avant la fin de la saison, l'autre cet été.

Lire aussi : One Punch Man: A Hero Nobody Knows, le verdict de Famitsu