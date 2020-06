One Punch Man: A Hero Nobody Knows, une date de sortie, des visuels et du gameplay pour Lightning Max, le 2e DLC

À son lancement, la bande-annonce de One Punch Man: A Hero Nobody Knows nous avait appris l'arrivée progressive de quatre personnages jouables supplémentaires au fil des mois, dont les ombres ne laissaient que peu de place à la spéculation. Suiryu a ainsi été ajouté au mois d'avril et nous avions eu confirmation dans la foulée que Lightning Max (Éclairomax en français) serait le suivant, toujours au printemps.

Une fois de plus, Bandai Namco n'a rien teasé de plus et se contente désormais de partager une bande-annonce de gameplay annonçant la sortie du personnage en DLC. Bon, la date du 16 juin indiquée à la toute fin est soit erronée, puisque vous pouvez dès à présent l'acheter à l'unité sur le PlayStation Store au prix de 5,99 €, ou alors la boutique en ligne de Sony a pris les devants, le Microsoft Store et Steam ne l'ayant pas encore référencé. Dans tous les cas, si vous craquez, vous obtiendrez en plus du personnage des éléments de personnalisation et un « coup vénère » pour votre avatar, ainsi qu'une histoire originale pour ce fameux Éclairomax.

Les deux prochains personnages du Season Pass sont attendus cet été, à commencer par Watchdog Man. One Punch Man: A Hero Nobody Knows est disponible sur PS4, Xbox One et PC au prix de 54,99 € que ce soit sur Amazon ou le site de la Fnac.