One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Suiryu fait son entrée dans l'arène du Super Fight à l'occasion de sa sortie en DLC

Mine de rien, cela fait déjà plus d'un mois que Saitama et ses camarades ont fait leur arrivée dans nos consoles et PC avec One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Le jeu de Spike Chunsoft édité par Bandai Namco va avoir droit à un suivi pendant quelques mois via des ajouts de personnages payants réunis dans un Season Pass, dont le premier n'est autre que Suiryū.

Annoncé lors du lancement du jeu de combat, ce maître des arts martiaux était alors prévu pour avril sans plus de précision. Il nous montre désormais toute l'étendue de son talent dans une courte vidéo servant à nous dévoiler sa disponibilité. En effet, il fera son arrivée dès demain, jeudi 9 avril 2020, pouvant être acheté à l'unité si vous ne désirez pas craquer pour le Character Pass vendu 19,99 €. Des objets de personnalisation, des coups spéciaux et plusieurs missions seront inclus dans le pack. Par ailleurs, une mise à jour gratuite va ajouter l'arène visible dans la vidéo, qui est celle du tournoi Super Fight, tournoi ayant justement introduit le personnage dans le manga.

Pour terminer, sachez que trois autres DLC sont prévus, deux au printemps et un durant l'été.

