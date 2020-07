One Punch Man: A Hero Nobody Knows, Garoh, Watchdog Man et une nouvelle arène de sortie cette semaine

Lors du lancement de One Punch Man: A Hero Nobody Knows en février dernier, Bandai Namco avait alors dévoilé un Season Pass devant ajouter un total de quatre personnages jouables supplémentaires au jeu de combat. Depuis, Suiryu et Lightning Max ont fait leurs débuts, et nous attendions une date pour Watchdog Man (Chien de Garde-man en français, c'est de suite moins classe) et Garoh.

Sans annonce préalable, l'éditeur a diffusé une bande-annonce les mettant en scène à l'occasion de leur sortie, permettant d'apprécier leur panel de techniques. Eh oui, c'est dès demain qu'ils seront tous les deux disponibles dans les boutiques en ligne, coûtant respectivement 5,99 € si vous souhaitez vous les procurer à l'unité ou inclus dans le Character Pass à 19,99 €. Dans tous les cas, vous obtiendrez en plus de ces deux combattants leurs scénarios, des éléments de personnalisation et une technique pour l'avatar. Par ailleurs, tous les joueurs vont pouvoir se bastonner dans une nouvelle arène, le Stade en ruine.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows peut être acheté 33,99 € sur Xbox One sur Amazon.