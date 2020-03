One Punch Man: A Hero Nobody Knows, le verdict de Famitsu

Cela fait maintenant quelques jours que le jeu de Bandai Namco, One Punch Man: A Hero Nobody Knows, a fait son apparition dans nos rayons. Nos confrères japonais de chez Famitsu ont décortiqué le titre et livrent leurs impressions. Dans l'ensemble, les notes sont moyennes, cette production n'a pas de quoi émoustiller...

Ainsi, One Punch Man: A Hero Nobody Knows a eu 7/7/8/7, soit 29/40. La réalisation n'est pas folle, le gameplay n'est pas folichon, mais l'univers One Punch Man est respecté et plutôt plaisant à jouer.

