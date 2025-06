CINEMA : Saw est sauvé par une grosse société spécialisée dans l'horreur

La franchise Saw aurait pu se terminer d'une triste manière. Alors qu'un onzième épisode était en chantier, les créatifs travaillant sur ce projet se seraient écharpés et Lionsgate, producteur de la franchise aura lâché l'affaire. Mais ce n'est pas la fin pour Jigsaw, une autre société de production bien connue des fans d'horreur va prendre le relais.

Deadline avait lâché l'info au début du mois : Blumhouse Productions a racheté les droits de la licence Saw aux producteurs Oren Koules et Mark Burg (Twisted Pictures), contre une somme inconnue. Fondée par Jason Blum, la firme a déjà à son actif des films et franchises à succès comme Paranormal Activity, American Nightmare, Insidious, Meg3n, Sinister, Happy Birthdead ou encore les Halloween de David Gordon Green. Lionsgate reste impliqué et conserve quand même 50 % de la franchise Saw.

Le rachat est désormais officiel, comme le rapporte Variety. Si vous suivez ce qui se passe en coulisses des films d'horreur, vous savez que Blumhouse a fusionné l'année dernière avec Atomic Monster, la société de production de James Wan, créateur de la franchise Saw et réalisateur du premier film, ainsi que du court-métrage à l'origine de tout cela. Les fans ont de quoi être rassurés, Jason Blum déclare même que James Wan et Leigh Whannell, scénariste des trois premiers volets, guideront le futur de la franchise. James Wan déclare ainsi :

Saw occupe une place particulière dans mon cœur. Revenir dans cet univers avec un regard neuf est à la fois passionnant et profondément personnel. Pour moi, ce sera un retour créatif important à la franchise Saw, pour la première fois depuis ses débuts, et j'ai hâte de retrouver l'esprit original tout en perpétuant l'héritage de manière audacieuse et inattendue.

Il faudra attendre avant d'en savoir un peu plus sur ce nouveau film Saw, la franchise est un peu partie dans tous les sens avec des suites, des préquelles et un spin-off, une conclusion en bon et due forme avec Saw XI et un bon reboot ne lui ferait pas de mal.