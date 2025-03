CINEMA : Saw XI ne veut plus jouer, la pire fin possible pour la saga ?

Saw fêtait l'année dernière ses 20 ans après 10 films, dont un spin-off. Le dernier volet en date, Saw X, est sorti en 2023 et faisait office de préquelle, se déroulant entre Saw 1 et 2. Malgré un scénario alambiqué, la franchise continue de cartonner et ce Saw X a rapporté 111 millions de dollars au box-office, pour un budget initial estimé à 13 millions de dollars. Lionsgate avait donc logiquement annoncé Saw XI, à l'origine attendu en 2024.

Finalement, la sortie a été repoussée au 26 septembre 2025, mais les informations restent maigres sur ce nouveau volet, qui devait mettre encore une fois en scène Tobin Bell (Jigsaw), Shawnee Smith (Amanda Young) et Costas Mandylor (Mark Hoffman). Saw XI devait être réalisé par Kevin Greutert (Saw 6 et 7) et scénarisé par Marcus Dunstan et Patrick Melton (Saw 4, 5, 6 et 7), mais une bien mauvaise nouvelle vient de tomber.

Bloody Disgusting a été contacté par une source anonyme qui affirme que Saw XI serait annulé : « C'est complètement mort. C'est complètement terminé. Cela fait presque un an maintenant ». Pourquoi ? Eh bien des tensions auraient éclaté en janvier 2024, les producteurs n'auraient pas réussi à se mettre d'accord sur la direction de la franchise. Lionsgate, qui produit et distribue le film, « n'avait personne pour apaiser le désaccord » selon la source.

Saw XI serait donc annulé, laissant les fans sur leur faim : plusieurs éléments du lore restent mystérieux, ce nouvel opus aurait sans doute apporté quelques réponses. D'après la source de Bloody Disgusting, Lionsgate pourrait vendre la licence Saw à une autre société de production, mais cela résulterait d'un reboot pour la saga. « L'avidité et l'ego ont gagné » conclut la source, des maux tout aussi létaux que les pièges de Jigsaw.

Vous pouvez retrouver le coffret avec l'intégrale de la franchise en Blu-ray à partir de 67,64 € sur Amazon et Fnac.