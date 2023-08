CINEMA : Saw X, première bande-annonce pour le retour de John Kramer

Née en 2003 grâce à un court-métrage réalisé par James Wan (par la suite connu pour Insidious et Conjuring), la saga Saw est loin d'être morte, Lionsgate et Twisted Pictures arrivent toujours à trouver un moyen de la faire perdurer au cinéma. Nous avions eu droit à un spin-off très moyen, Spirale : L'Héritage de Saw, en 2021, mais le Tueur au Puzzle sera lui-même de retour dans un nouvel opus.

Saw X, dixième chapitre de la franchise, a droit cette semaine à une première bande-annonce, pour nous expliquer de quoi il va parler. Ce long-métrage se déroulera entre Saw et Saw 2, alors que John Kramer (toujours incarné par Tobin Bell) se rend au Mexique pour tenter une opération chirurgicale expérimentale afin de retirer la tumeur de son cerveau. Mais après s'être rendu compte que tout cela n'était qu'une vaste arnaque, il décide de créer un nouveau jeu pour ces médecins charlatans, avec l'aide d'Amanda Young (Shawnee Smith). Des victimes enfermées dans un lieu lugubre, des jeux morbides et des engins de tortures absurdes pour des exécutions sanglantes, voilà qui promet un nouveau chapitre dans la pure lignée de la saga.

Réalisé par Kevin Greutert, monteur des cinq premiers films de la licence et derrière la caméra pour Saw VI et Saw 3D : Chapitre final (Saw VII, c'est plus drôle), Saw X sortira en salles le 25 octobre 2023. En attendant, vous pouvez retrouver Jigsaw, le huitième film avant le spin-off, à 9,99 € en Blu-ray steelbook sur Amazon.

Lire aussi : CINEMA : L'Exorciste: Dévotion, première bande-annonce glaçante pour le nouveau film de la saga