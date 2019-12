CINEMA : Sonic le film, un spot australien dévoile de nouvelles séquences

Sonic le film a fait énormément couler d'encre. Et pour cause, le design du hérisson a changé, les fans semblent un peu plus emballés. En novembre dernier, nos mirettes se sont posées sur une longue bande-annonce qui a de quoi titiller. En attendant la venue de ce long-métrage dans nos salles obscures, un nouveau spot fait son apparition et dévoile quelques séquences sympathiques.

Pour ne pas changer, Sonic fait le show pour nous émoustiller. En outre, nous pouvons voir notre ami recevoir ses fameuses chaussures rouges par une petite fille pendant ces quelques secondes. Qui est-elle ? Bonne question...

Bref, une réponse sera livrée le 12 février prochain, date de sortie de Sonic le film par chez nous !