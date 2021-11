CINEMA : Spider-Man: No Way Home, des vilains à l'affiche d'un poster inédit

La rumeur voulait que Spider-Man: No Way Home refasse une apparition cette nuit et ça n'a pas raté. Bon, aucune nouvelle bande-annonce pour le moment, il faudra encore se contenter de se repasser l'alléchant teaser trailer diffusé fin août, mais Sony Pictures a tout de même donné du grain à moudre à la communauté.

C'est donc un poster promotionnel qui s'offre à nous, mettant évidemment en scène le personnage joué par Tom Holland, en plein milieu d'un affrontement face à de multiples ennemis. Nous retrouvons en effet les tentacules mécaniques du Dr. Octopus, qui sera à nouveau incarné à l'écran par Alfred Molina, merci les joies du Multivers. Et comme le suggère le compte du film sur Twitter, il faut zoomer pour dénicher certains détails, bien que les éléments parlent d'eux-mêmes. Nous avons donc un premier aperçu du Bouffon Vert (Green Goblin) en autre adversaire bien visible, volant sur son planeur. Les éclairs font eux sans nul doute référence à Electro, tandis que la présence de l'Homme-Sable est elle aussi assurée. Du reste, pas de trace d'autres versions de l'Homme-Araignée, un sujet qui fait énormément débat, espérons que la confirmation ou non de leur présence reste un mystère jusqu'au bout.

D'ici la sortie très proche du 15 décembre 2021 en France, et donc du 17 décembre en Amérique du Nord, Spider-Man: No Way Home devrait avoir droit à au moins une bande-annonce, peut-être dans les prochains jours avec un peu de chance, le 12 novembre étant pour rappel le Disney+ Day avec un programme dédié à Marvel Studios... Les deux précédents films Spider-Man du MCU sont eux en vente sur Amazon en coffret Blu-ray à 19,99 €.

Voir aussi : CINEMA : Morbius, un nouveau trailer sombre pour le film sur l'ennemi emblématique de Spider-Man