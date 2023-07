CINEMA : Wonka, une première bande-annonce tout en légèreté pour la préquelle à Charlie et la chocolaterie avec Timothée Chalamet

En fin d'année, ce sont deux facettes totalement différentes du jeu d'acteur de Timothée Chalamet que nous découvrirons au cinéma, toutes deux au sein de productions Warner Bros. Pictures. D'un côté, c'est le sérieux de sa version de Paul Atréides qui transparaîtra à l'écran dans Dune : Deuxième Partie de Denis Villeneuve. De l'autre, attendez-vous à un personnage enfantin, espiègle et excentrique dans Wonka. Si ce nom ne vous parle pas immédiatement, la folle interprétation de Willy Wonka par Johnny Depp dans le Charlie et la Chocolaterie de Tim Burton de 2005 devrait éveiller en vous quelques souvenirs si vous n'êtes pas trop jeune, et qui n'était d'ailleurs pas la première adaptation cinématographique de l'œuvre puisque Mel Stuart s'y était collé en 1971, avec Gene Wilder dans le rôle qui nous intéresse (vous avez forcément vu un meme avec lui). Plutôt que d'enfin adapter la suite écrite par Roald Dahl, Charlie et le Grand Ascenseur de verre, c'est une origin story du chocolatier loufoque que va nous proposer Paul King (Paddington) en fin d'année, qui ne repose donc sur aucun écrit en particulier. Nous en découvrons la première bande-annonce, qui est plutôt prometteuse.

Le jeune Willy va donc être confronté au Cartel des chocolatiers, rêvant d'ouvrir sa propre boutique et chocolaterie dans les Galeries Gourmet en compagnie d'une jeune fille jouée par Calah Lane. Ses futurs rivaux Slugworth, Prodnose et Fickelgruber, campés respectivement par Paterson Joseph, Matt Lucas et Mathew Baynton, auront fort à faire face aux délirantes recettes sortant tout droit de son imagination, telles que des Chocovol capables de faire s'envoler leur consommateur. Un scénario assez simple et bon enfant qui a été écrit par Paul King et Simon Farnaby.

Découvrez la jeunesse de Willy Wonka, l'extraordinaire inventeur, magicien et chocolatier de l'univers féérique de Charlie et la chocolaterie de Roald Dahl, dans le film Wonka. Timothée Chalamet incarne ce jeune homme débordant d'idées et déterminé à changer le monde... avec gourmandise ! Cette œuvre haute en couleur, mêlant émotion et humour, prouve que, dans la vie, les rêves peuvent devenir réalité – surtout si on a la chance de rencontrer Willy Wonka.

Au casting, nous retrouverons également Rowan Atkinson dans un rôle de prêtre, Sally Hawkins incarnant la mère de Willy, Keegan-Michael Key, Mathew Baynton, Jim Carter, Olivia Colman, Natasha Rothwell, Rich Fulcher, Rakhee Thakrar, Tom Davis, Kobna Holdbrook-Smith et même le grand Hugh Grant jouant ici un petit Oompa Loompa, dont l'apparence est fidèle au film de 1971.

Wonka sortira le 13 décembre en salles en France et le 15 outre-Atlantique. Les livres de Roald Dahl sont eux disponibles à la Fnac.