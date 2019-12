COMMUNAUTE GAMERGEN.COM : dans l'ensemble, vous avez apprécié Star Wars : L'Ascension de Skywalker

Star Wars : L'Ascension de Skywalker est projeté un peu partout dans le monde entier depuis quelques jours. Notre Sondage de la semaine se penchait sur ce nouveau long-métrage, notre question était la suivante : l'avez-vous apprécié ? Eh bien, la réponse est oui, dans l'ensemble, vous avez passé un bon moment.

En effet, 32 % des participants l'ont trouvé excellent, 21 % ont sélectionné « sympa, même si je m'attendais à autre chose » et 16 % « regardable, mais sans plus ». En outre, 20 % pensent que ce film est une « catastrophe » et 11 % n'ont pas aimé, malgré quelques passages intéressants. Par ailleurs, l'un de nos membres prend la parole et explique pourquoi cette trilogie n'a aucune saveur.

Jaiden

Star Wars : L'ascension de Skywalker - Guide

Cette nouvelle trilogie Star Wars est une catastrophe... Beaucoup d'excellentes idées, gâchées par de la facilité scénaristique, du fan service et un scénario écrit film par film au lieu d'un tout. Johnson et Abram se répondent et se narguent de pulvériser leur idée respective... Des personnages dont le charisme n'a jamais décollé, un contexte géopolitique inexistant, on ne sait pas du tout pourquoi il y a des résistants dans un monde dirigé par la nouvelle République et non une armée de cette dite république [...]. On dirait que personne ne le sait et que tout le monde s'en fiche. Une trilogie à jeter au même titre que ces nouveaux films Disney qui perdent de plus en plus leur saveur ; Marvel est dans la mire.

Si vous avez vu Star Wars : L'Ascension de Skywalker entre temps, n’hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires.