COMMUNAUTE GAMERGEN.COM : Final Fantasy VII Remake, vous avez adoré cette nouvelle aventure

la ou j'ai plus ou moins apprécié l'aventure globale certains.......choix........on va dire me laissent pantois et inquiet pour la suite ,je m'attendais a quelques petit embranchements mais la on approche plus du reboot , qu est ce que c'est que ce foutoir a la fin ?! comment vont il faire pour la suite ?! pourquoi on laisse Nomura faire du Nomura sur du FF7 ?! je sens que la suite va être une migraine monstre digne de Kingdom hearts peut etre meme supérieur