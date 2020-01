COMMUNAUTE GAMERGEN.COM : Dragon Ball Z: Kakarot, vous avez apprécié cette nouvelle aventure

Dragon Ball Z: Kakarot est actuellement disponible sur PS4, Xbox One et PC. Nous vous avons laissé le temps de découvrir cette nouvelle production. Notre Sondage de la semaine se penchait donc sur le bébé de Bandai Namco, notre question était la suivante : quelle note lui donneriez-vous ?

Dans l'ensemble, vous avez apprécié cette aventure puisque 51 % des participants lui ont attribué un verdict entre 15 et 20, et 32 %, entre 10 et 15. Et le reste ? 11 % ont sélectionné « entre 5 et 10 », et 6 % « entre 0 et 5 ».

Pour finir, n'oubliez pas de jeter un œil sur notre unboxing de l'édition collector : UNBOXING de Dragon Ball Z: Kakarot, notre déballage en photos de l'énorme Collector's Edition !

Lire aussi : TEST de Dragon Ball Z: Kakarot, un bel hommage aux fans