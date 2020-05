Cook-Out: A Sandwich Tale, un premier trailer pour le futur jeu de Resolution Games

Resolution Games n’a apparemment pas fini de nous proposer des expériences en VR. Après Bait!, Acron: Attack of the Squirrels! et Angry Birds VR: Isle of Pigs, le studio suédois est désormais à l’œuvre sur Cook-Out: A Sandwich Tale, annoncé un peu plus tôt dans l’année. Il nous a pour l’occasion préparé un petit trailer histoire de nous teaser.

Le nom du jeu est assez évocateur, il s’agira de cuisiner, seul ou en équipe, des plats le plus rapidement possible et de les servir à une clientèle, disons… exotique. En dehors du fait que vous aurez affaire à des créatures enchantées, vos clients auront la fâcheuse habitude de vous mettre des bâtons dans les roues, que ce soit en volant vos ingrédients ou en cachant des parties de vos commandes.

Le trailer du jour montre en outre qu’il sera possible d’incarner trois chefs influents issus de la version suédoise de l’émission MasterChef. La sortie de Cook-Out A Sandwich Tale est prévue pour cette année, sans plus de précision. En revanche nous savons déjà que le titre sera disponible sur Oculus Quest, Oculus Rift ainsi que sur d’autres plateformes qui n’ont pas encore été dévoilées.