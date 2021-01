Cook-Out: A Sandwich Tale débarque sur Steam prochainement

Depuis septembre dernier les fourneaux de Cook-Out: A Sandwich Tale ont chauffé plus que de raison. Comme pour Angry Birds VR: Isle of Pigs, Resolution Games y est allé de ses petites statistiques et affirme que plus de 5,2 millions de sandwichs ont été servis depuis le lancement du jeu.

Mais contrairement à son autre licence, aucun contenu supplémentaire n’est de sortie aujourd’hui. La bonne nouvelle en revanche, c’est que le jeu débarque sur la plateforme de Valve prochainement. La nature de ce « prochainement » reste encore mystérieuse cela dit. Resolution Games mentionne vaguement les prochains mois.

Il faudra donc rester à l’affut pour savoir quand le télécharger, mais vous pouvez toujours l’ajouter à votre wishlist en vous rendant sur la page Steam déjà en ligne.

Et si vous ne voulez pas attendre, vous pouvez toujours jouer à Cook-Out: A Sandwich Tale sur un Oculus Rift S vendu à 349,99€ sur le site de la Fnac.