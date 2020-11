Cook-Out: A Sandwich Tales adopte l’esprit de Noël dans une nouvelle mise à jour festive

Les artisans de Resolution Games ont déjà dressé la table pour célébrer Noël sur Cook-Out: A Sandwich Tales. Au menu de cette année, il y a bien sûr de nouveaux ingrédients et environnements qui nous plongeront bien dans la magie des fêtes. Purée de pomme de terre, dinde, maison en pain d’épice et sucre d’orge sont là pour émerveiller vos assiettes que vous pourrez servir dans un village couvert de neige et de décorations.

Le Père Noël lui-même compte parmi vos nouveaux clients avec cette mise à jour. Ce n’est d’ailleurs pas le seul puisqu’il est accompagné de ses fidèles rennes qui ont sorti leur plus beau pull de circonstance. La mise à jour de Noël contient également quelques recettes secrètes que vous devrez découvrir par vous-même.

Le plus gros ajout de cette mise à jour gratuite reste le mode Casual qui a visiblement été réclamé par la communauté. Ce dernier vous permet simplement d’oublier le rythme effréné en cuisine pour vous adonner à votre art et préparer des gâteaux plus artistiques. Resolution Games précise d’ailleurs que le mode Casual restera présent dans le jeu, même après les fêtes.

