Crash Team Racing Nitro-Fueled en mode Mad Max pour le Grand Prix de la Rouille, avec un circuit et un pilote inédits

D'une saison à l'autre, Crash Team Racing Nitro-Fueled nous fait changer d'univers : après le Festival de l'Hiver, direction les décors post-apocalyptiques du Grand Prix de la Rouille.

À compter du 16 janvier à 16h, vous pourrez arpenter gratuitement le circuit Megamix Mania à l'ambiance digne de Mad Max. Les objets à débloquer seront dans la même veine, en témoigne les nombreuses skins de personnages en mode punk et le Kart Désertique à acheter dans l'Arrêt aux Stands. D'autres véhicules calibrés pour le sable et la crasse ainsi que le personnage de Mega-Mix, fusion mutante entre Dr Neo Cortex, N. Gin, Tiny Tiger et Dingodile pourront eux être obtenus au fil de nos parties en ligne en remplissant la Jauge Nitro.





Les meilleurs du classement en ligne recevront comme toujours, à la fin du Grand Prix, un Kart Champion et une peinture en ligne spéciale, réservée aux 5 % les mieux placés.