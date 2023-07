CRITIQUE Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1, le nouveau film peut-il surpasser l’excellent Fallout ?

Tom est de retour !





Chaque production de la licence essaie de monter la barre d’un cran à chaque volet. Jusqu’où cette surenchère constante peut-elle aller ? Force est de constater que la nouvelle réalisation de Christopher McQuarrie est à la hauteur de nos attentes. L’ennemi de cet opus est tout simplement terrifiant, il va pousser Ethan Hunt (Tom Cruise) dans ses derniers retranchements...

Une menace inégalée dans l’histoire de l’humanité.

Un scénario assez complexe, qui demande au spectateur de ne pas lâcher le fil. Autant vous dire que si vous allez aux sanitaires pendant certaines scènes de dialogue, vous risquez de ne plus rien comprendre en revenant. C’est d’ailleurs l'un des bémols du film, beaucoup de séquences de narration sont disséminées durant les 2h46 de projection. Elles sont plus ou moins nécessaires pour bien comprendre les tenants et aboutissants de l’intrigue, mais cela risque de lasser les aficionados d’action. Toujours est-il que la fine équipe de Hunt va de nouveau devenir rogue, seul moyen de parvenir à contrer le boss final. De nombreuses factions vont chercher à lui damer le pion, celui qui maîtrisera l’arme que tout le monde convoite deviendra quasiment invincible. Sans compter que l’arme elle-même est protagoniste dans la partie !

Comme dit dans une réplique du long-métrage, c’est une partie d’échecs ou l’adversaire connaît tous les coups à l’avance. Ethan et ses amis sont constamment décontenancés par les évènements, ce qui suscite des scènes délectables au possible. Là où le protagoniste pense avoir l’ascendant, il est en fait totalement manipulé par ses rivaux. Une fois n’est pas coutume, c’est le personnage de Grace (Hayley Atwell) qui sert de pièce maîtresse sur cet échiquier. C’est elle qui va perturber le jeu tout le long de l’histoire. Son côté imprévisible vient brouiller les pistes, alors qu’elle n’a aucune expérience du milieu de l’espionnage. Là aussi, ses séquences sont une bonne tranche de rigolade. La poursuite en voiture à Rome (dont vous pouvez voir le making of ici) est certainement l’une des meilleures.

L'une des bandes-annonces faisait également référence au passé d’Ethan Hunt, un aspect du scénario assez opaque dans cette première partie. Il faut espérer que ce pan de l’histoire soit plus détaillé dans la suite, qui ne sortira pas avant le 28 juin 2024, car cela va permettre de découvrir comment Hunt a rejoint le programme Mission Impossible. Pour le moment, il faut se contenter d’une vengeance froide et incontrôlée de la part d’Ethan, où le personnage de Gabriel (joué par Esai Morales) prend un malin plaisir à le narguer et le surpasser. Ce dernier est accompagné de la Française Pom Klementieff, jouant Paris dans le film, qui incarne un personnage plus subtil qu’il n’y paraît...

Mais alors qu’elle est cette mystérieuse arme après laquelle tout le monde court ? C’est une révélation qui ne spoile pas, sachant que nous l'apprenons dans les premières minutes du film (vous l’avez peut-être déjà deviné d’ailleurs...). Si toutefois vous ne souhaitez rien savoir, passez au paragraphe suivant. C’est tout de même intéressant d’en parler, car cela structure tout le scénario. Sans compter que c’est un sujet qui alimente nos conversations ces derniers temps : l’intelligence artificielle consciente. Quoi de plus puissant qu’une entité ayant accès à toutes les informations de notre civilisation. Autonome et sans scrupules, elle est prête à tout pour accomplir sa mission. Capable de se dissimuler dans le moindre composant électronique, Ethan et son équipe ont affaire au pire ennemi jamais affronté. Le plus intriguant dans tout ça, c’est que nous ne savons pas qu’elle est son objectif et si elle est aussi malveillante qu’Ethan le pense...

Mission: Impossible - Dead Reckoning Partie 1 conserve le niveau de qualité habituel de la licence, mais non sans défauts. Au-delà de quelques scènes de dialogues qui s’éternisent, l’aspect technique du film est également à épingler. La production a souffert et cela se voit régulièrement dans le film. Certaines séquences en fond vert sautent aux yeux, cela égratigne le spectacle. C’est toutefois acceptable à nos yeux, tant le reste est un pur plaisir. Le scénario est plutôt bien ficelé, les cascades toujours aussi mémorables et les acteurs sont au top. À l'arrivée il nous tarde de voir la deuxième partie, qui s’annonce riche en révélations, tant au niveau de l’intrigue de cet opus, que sur le mystérieux passé d’Ethan Hunt lui-même. Rien que cela est motivant, non ?

Note : 4 étoiles 5

