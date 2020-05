Cyberpunk : de William Gibson à Cyberpunk 2077 en passant par Deus Ex et Blade Runner, Pix'n Love revient sur le genre avec un gros livre

Allez savoir pourquoi, mais le genre du cyberpunk est ultra populaire ces derniers mois. Il faut dire que le très attendu Cyberpunk 2077 de CD Projekt a mis un coup de projecteur sur ce dérivé pessimiste de la science-fiction, sans oublier Blade Runner 2049 au cinéma en 2017. Et pourtant, le genre est né dans les années 80 grâce à William Gibson et son roman Neuromancien, même s'il est clair que Phillip K. Dick avait déjà posé les bases du genre quelques années avant.

Bon, pas question ici de refaire l'histoire du cyberpunk, c'est un long et vaste sujet, et de toute façon, Raphaël Lucas s'en est déjà chargé dans un ouvrage logiquement intitulé L'histoire du cyberpunk, qui sortira chez Pix'n Love le mois prochain. Un numéro hors-série de 192 pages au format A4 qui revient sur le genre, qui a évolué pendant 40 ans dans le cinéma, la littérature et le jeu vidéo, avec un tas d'artworks ou images de jeux pour illustrer ce qu'est vraiment le cyberpunk.

Que vous soyez fan de longue date du genre, ou simplement curieux d'en savoir un peu plus sur cette vision sombre du futur, L'histoire du cyberpunk devrait vous intéresser, il est disponible en précommande sur le site de Pix'n Love contre 29,99 € (avec la livraison à 0,01 €), et le livre sera publié dans le courant du mois de juin. De quoi vous laisser le temps de le dévorer avant le lancement de Cyberpunk 2077 le 17 septembre prochain.