Daily Deal Oculus Quest 2 : le jeu en promotion du jour est un jeu VR qui donne dans le rétro (17/01/2020)

Chaque jour ou presque, il y a une promotion sur l'Oculus Store Quest et si cela n'égale pas les remises offertes lors des précédentes soldes, c'est toujours une économie substantielle qui est proposée.

Le titre mis en avant aujourd'hui est un jeu nous replonges en 1995 au travers d'un enfant qui joue sur une console de l'époque et dont nous prenons le contôle. Pour gagner, il faut non seulement assurer avec le jeu mais aussi surveiller son environnement (tout ce qu'il se passe dans la pièce dont les demandes de notre mère). Etrangement, Pixel Ripped 1989 (le premier opus) est disponible en DLC (15 €) de celui-ci et non directement comme sur PC VR. Le jeu et son DLC sont en VO avec sous-titres français. À ce sujet, notre référencement des jeux Quest 1 et 2 en français est ici.

Pixel Ripped 1995 (19,99 €) (1,53 Go) (VOSTFR) (C) (4,6/5) - PEGI 12

Pixel Ripped 1995 fait un retour fracassant avec un nouveau jeu dans le jeu ! Au programme : de la nostalgie à gogo et une virée en l’an de grâce 1995 ! Afin de restaurer l’équilibre entre les dimensions, Dot, notre héroïne de jeux vidéo, recrute le meilleur gamer de 1995, David, un modeste gamin de 9 ans. Rejoignez cet invraisemblable duo au travers de cette rétrospective éprouvante de vos genres préférés de l’époque des 16 et 32 bits.



