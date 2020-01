Daybreak Game : le développeur de MMO se divise en trois studios

Depuis quelques mois, Daybreak Game est en pleine restructuration, et le studio connu pour les EverQuest, PlanetSide et H1Z1 a même dû licencier du personnel, à plusieurs reprises. Et maintenant que PlanetSide Arena a fermé ses portes, Daybreak Game lance son projet de Franchise First.

Comme le studio l'a expliqué dans un communiqué envoyé à GamesIndustry, Daybreak Game est désormais divisé en trois studios avec « une identité, une communauté et une culture unique ». Dimensional Ink Games, basé à Austin, continuera ainsi de développer DC Universe Online, avec Jack Emmert (City of Heroes, Neverwinter, Star Trek Online) à sa tête, tout en planchant sur un nouveau MMO dès cette année. Darkpaw Games, à San Diego, est lui dirigé par Holly Longdale et se concentrera sur la franchise EverQuest. Enfin, Rogue Planet Games, lui aussi basé à San Diego, continuera de développer des jeux de la franchise PlanetSide sous la direction d'Andy Sites.

Que les amateurs de MMO se rassurent, Daybreak Game a peut-être disparu, mais ses têtes pensantes seront toujours à l'œuvre à l'avenir dans ces trois nouveaux studios.