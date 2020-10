Death Horizon: Reloaded recevra aussi une mise à jour pour l'Oculus Quest 2 le 13 octobre

Alors que l'Oculus Quest 2 arrive dans les magasins mardi prochain, soit le 13 octobre, la liste des jeux qui exploitent ses capacités plus évoluées s'allonge. Au départ, seuls cinq titres avaient été annoncés par Facebook, mais depuis, il y a eu Real VR Fishing, Apex Construct et maintenant Death Horizon: Reloaded qui se sont ajoutés. Pour rappel, ce dernier est un jeu de tir zombie sanglant développé spécialement pour l'Oculus Quest.

Les développeurs viennent d'annoncer que les possesseurs d'Oculus Quest 2 pourront profiter d'améliorations pour les ennemis, les armes et les environnements, mais aussi de l'ajout de lumières et d'éclairs de tir dynamiques. Cette mise à jour surprise vient en plus des nombreuses autres déjà annoncées pour cette fin d'année, voire début 2021, qui amèneront une campagne jouable en coopération, sept nouvelles langues, un nouveau look, du close-combat, des combats et de nouvelles armes de mêlée, un rééquilibrage total du gameplay, un mode Horde, un mode Grinder, de nouveaux ennemis, des skins, et un chapitre épique inédit. À noter, toutes ces améliorations sont gratuites.

Pour rappel, l'Oculus Quest 2 sortira le 13 octobre prochain et vous pouvez déjà le précommander sur le site officiel d'Oculus ou chez les partenaires officiels de la marque qui sont la Fnac, Darty et Amazon.