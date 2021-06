Death's Gambit: Afterlife, grosse mise à jour et version Switch pour le Metroidvania hardcore en 2D

Les Metroidvania sont clairement à la mode ces dernières années, et Death's Gambit fait partie de ces titres en 2D mélangeant action et plateforme avec un gameplay hardcore qui ravit les amateurs du genre. Pour l'instant disponible sur PC et PlayStation 4, il va avoir droit à une version Switch ainsi qu'à une grosse extension gratuite.

C'est lors de l'IGN Expo que White Rabbit et Adult Swim Games ont dévoilé Death's Gambit: Afterlife, une mise à jour qui rajoutera six nouveaux boss, une dizaine de nouveaux niveaux, des mécaniques de gameplay améliorés, un univers peaufiné, 22 nouvelles armes, une centaine de Talents inédits, des fins alternatives, un système de crafting et une carte du monde.

La mise à jour Aftermath sera gratuite pour les possesseurs de Death's Gambit sur PC et PS4, et le jeu arrivera directement dans cette version sur Nintendo Switch. Tout cela est attendu dans le courant de l'année 2021, vous pouvez retrouver le jeu de base à 20,40 € sur Amazon.