Dungeon & Fighter: ARAD, Nexon tease son projet façon Genshin Impact de manière bien mignonne

Nexon est bien décidé à continuer d'élargir sa licence Dungeon & Fighter au travers de multiples projets. En plus de The First Berserker: Khazan, dont nous venons de découvrir sa cinématique d'introduction, l'éditeur coréen a mis en avant tous ses autres jeux en amont de la G-STAR 2024, dont plusieurs tirés de ce même univers. Un teaser pour Dungeon & Fighter: ARAD a ainsi été diffusé. Si ce nom ne vous dit rien, vous avez peut-être déjà entendu parler du Project DW annoncé début 2023, alors qualifié d'Action-RPG en monde ouvert à destination des PC, consoles et mobiles avec du cross-play. Rien qu'avec cette description initiale, sa nature de free-to-play à la manière d'un Genshin Impact était assez claire et cela tend à nouveau à se confirmer.

La courte vidéo est assez avare en détails puisqu'elle nous montre seulement un personnage féminin sur fond blanc, dont le modèle 3D en dit tout de même suffisamment long. Si elle vous rappelle la Battle Mage de DNF DUEL, c'est tout à fait normal puisqu'il s'agit d'une autre déclinaison de la Mage, à savoir l'Elementalist et plus précisément son deuxième Éveil qu'est l'Overmind. Dungeon & Fighter: ARAD nous promet une aventure prenant place sur le continent du même nom avec un casting diversifié de personnages dont elle est donc la première représentante.

Puisqu'il sera exhibé lors du G-STAR 2024 se tenant du 14 au 17 novembre à Pusan / Busan, nous devrions en voir un peu plus à ce moment-là.