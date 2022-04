Espire 2, la suite du FPS d'infiltration VR Espire 1: VR Operative, se dévoile via un trailer et des images

Espire 2 a donc été dévoilé lors du Meta Quest Games Showcase 2022 via un trailer, quelques information et des images. Il fait suite au jeu d'action furtive à la première personne Espire 1: VR Operative développé par le studio australien Digital Lode et publié par l'éditeur Tripwire.

Dans le monde d'Espire 2, les technologies militaires et de réalité virtuelle avancées se rencontrent, permettant aux agents Espire de jouer le rôle d'un super espion, pilotant à distance des droïdes d'espionnage mortels Espire Model 1 Operative depuis la sécurité du Control Theatre. Situé en 2036, Espire 2 marque le retour d'Espire Agent POE (l'opérateur principal d'Espire). Après être sorti d'un coma de sept ans, POE est repoussé dans le monde de l'espionnage en tant que pièce maîtresse du projet Espire. Désormais, avec l'aide de deux droïdes à la pointe de la technologie appelés "Frames" et d'un tout nouvel arsenal d'armes et d'outils, POE doit se lancer dans une mission visant à éliminer la menace mondiale imposée par l'organisation terroriste mortelle OPHIS. Espire 2 proposera : Campagne solo immersive - Participez à des missions à travers le monde dans des environnements de bac à sable conçus pour permettre au joueur une liberté totale quant à son style de jeu. Faufilez-vous devant les gardes, créez des distractions et réfléchissez stratégiquement pour atteindre vos objectifs ou foncez tête baissée, les armes à feu flamboyantes. Espire 2 offre le frisson de stratégies à la fois furtives et axées sur l'action dans chaque zone, toutes présentées avec une technologie VR immersive.

Le studio a aussi communiqué avec quelques screenshots :

Espire 2 sera en anglais mais aura des sous-titres en français. Sa date de sortie n'est pas encore connue mais il est annoncé pour novembre 2022 au prix de 29,99 € sur le Quest Store.

