EVO 2022 : des annonces à venir durant le live PlayStation Tournaments: EVO Lounge de la compétition de versus fighting

PlayStation, et par extension Sony Interactive Entertainment, aime l'e-sport et nous l'a encore récemment montré avec le rachat de Repeat.gg. Le week-end prochain, c'est justement le gros évènement de l'été du côté de la scène du versus fighting qui va avoir lieu, l'EVO 2022, une compétition rachetée l'an dernier par SIE et dont l'un des sponsors sera la nouvelle marque d'accessoires gaming PC INZONE. Comme chaque année, outre pour apprécier du beau jeu, ce championnat va être scruté pour ses potentielles annonces concernant les productions présentes. Et nous avons justement quelques détails à ce sujet.

Comme annoncé sur le PS Blog, le live PlayStation Tournaments: EVO Lounge des 5 et 6 août couvrira les résultats des tournois des différents jeux, proposera des interviews des joueurs et surtout nous promet des révélations de contenu en provenance d'éditeurs et développeurs. Parmi eux, nous retrouvons Arc System Works, Warner Bros. Games, Capcom, SNK et Bandai Namco Entertainment. Autant dire qu'il y a fort à parier que le Season Pass 2 de Guilty Gear: Strive, des détails inédits sur Street Fighter 6, The King of Fighters XV ou encore MultiVersus nous soient donnés à cette occasion.

Bien entendu, nous vous tiendrons informés de la moindre nouveauté qui pourra y être annoncée. Par ailleurs, Guilty Gear: Strive est vendu dès 22,19 € sur Amazon.