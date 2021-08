EVO 2022 : la prochaine édition du tournoi de versus fighting datée, avec un retour à un évènement physique !

Depuis plus d'un an désormais, l'EVO a connu pas mal de remue-ménage, à commencer par les complications évidemment dues au COVID-19. Mais c'est surtout l'annulation de l'édition de 2020 à cause de l'affaire autour de son fondateur qui a fait grand bruit. En a résulté que la compétition est désormais détenue par Sony Interactive Entertainment et RTS, ce qui a permis la tenue de l'EVO 2021 Online ces dernières semaines, et divers tournois en parallèle. Les amateurs d'évènements physiques peuvent tout de même se réjouir, car l'EVO 2021 Showcase se tiendra à Las Vegas en fin d'année et nous apprenons désormais que l'édition 2022 de la compétition verra bien le jour.

L'EVO 2022 réunira donc les joueurs du monde entier du vendredi 5 au dimanche 7 août 2022, toujours à Las Vegas. Voici une traduction du communiqué partagé pour annoncer la bonne nouvelle :

Ces deux dernières années ont été pour le moins difficiles, pour de nombreuses raisons. Le monde n'a jamais vécu les choses que nous avons vécues et que nous vivons encore à ce jour. Nous sommes reconnaissants d'avoir pu nous réunir grâce à notre passion pour les jeux de combat et de jouer les uns avec les autres lors d'évènements en ligne. Bien que le sentiment n'ait pas été tout à fait le même que lorsque nous pouvions tous y assister dans le stade de l'évènement, avec des rugissements dans la foule et de l'énergie dans nos cœurs, le sentiment était toujours là pour tout le monde. Nous aimons tous ces jeux et la façon dont ils nous rassemblent à travers l'éducation, la compétition et surtout le plaisir ! Nous avons travaillé dur pour préparer notre retour à Las Vegas, espérant que ce jour pourrait arriver plus tôt que tard. Heureusement, le moment est enfin venu pour nous d'annoncer que l'EVO sera de retour l'année prochaine, du 5 au 7 août 2022. Cela a été long à venir, et nous savons que vous attendiez tous avec impatience notre prochain évènement en personne. Nous l'avons été aussi ! Merci à tous de nous avoir rejoints tout au long de cette année et d'avoir cru en ce qui fait de l'EVO, l'EVO. Nous sommes impatients d'être en août et ferons tout notre possible pour en faire le plus grand et le meilleur Evolution Championship Series à ce jour. Tu nous as manqué, FGC. Faisons du bruit pour les moments dont nous nous souvenons et l'histoire que nous continuons de faire ensemble.

À n'en pas douter, les éditeurs reprendront sûrement leurs habitudes avec des révélations lors des phases finales de la compétition, même s'il est encore trop tôt pour se projeter.