Exploding Kittens VR est maintenant disponible sur Meta Quest !

Développé par Saber Interactive, Exploding Kittens VR est désormais jouable sur Meta Quest 3, Meta Quest Pro et Meta Quest 2. Ce jeu est né d'une collaboration avec Asmodee Entertainment et promet d'offrir une expérience immersive totalement nouvelle pour les fans du jeu.

POW. MIAOU. Le chaos en réalité virtuelle



Avec Exploding Kittens VR, les joueurs peuvent désormais vivre la tension et l'humour du jeu original sous une forme entièrement nouvelle. Que vous tentiez d'éviter un chaton explosif ou que vous prépariez un coup contre vos amis, le format VR ajoute une intensité et une immersion supplémentaires. Le jeu prend en charge jusqu'à cinq joueurs en multijoueur et propose un hub social dynamique pouvant accueillir jusqu'à 15 participants. Pour ceux qui préfèrent jouer en solo, un mode avec des adversaires contrôlés par l’IA est également disponible.

Les caractéristiques principales de Exploding Kittens VR : Une expérience immersive du jeu de cartes classique

Les fans du jeu original peuvent désormais profiter de leur gameplay stratégique préféré avec une touche immersive. Interagissez avec vos amis, défiez vos rivaux et vivez des moments hilarants alors que vous luttez pour éviter de piocher le redouté chaton explosif.

Le jeu offre une variété d’outils pour déjouer vos adversaires. Vous pouvez jeter un œil dans le futur, voler des objets, désamorcer un chaton explosif et bloquer les actions des autres joueurs à des moments cruciaux pour prendre l'avantage.

Les joueurs peuvent choisir entre trois modes distincts : Classique, Blitz et Duel. Que vous affrontiez vos amis en groupe de cinq ou que vous défiez un seul adversaire, il y a un mode pour chaque style de joueur.

En plus du jeu de cartes principal, Exploding Kittens VR propose un hub social interactif où les joueurs peuvent se retrouver, personnaliser leurs avatars et participer à divers mini-jeux exclusifs à l’expérience VR.





De Kickstarter à la réalité virtuelle : le phénomène Exploding Kittens



Lancé pour la première fois en 2015, le jeu de cartes original Exploding Kittens a battu des records en devenant le projet le plus soutenu sur Kickstarter à son époque. Depuis, il a connu de nombreuses adaptations sur différents supports, notamment des jeux mobiles, des versions pour consoles et même une série animée diffusée actuellement sur Netflix.

Exploding Kittens VR est disponible à l'achat sur le Meta Store au prix de 19,99 €.