La fermeture de ce gros studio Sony n'était « pas une surprise » pour l'ancien responsable des PlayStation Studios

Fondé en 1993, SIE Japan Studio aura brillé pendant près de 30 ans grâce à ses productions variées, notamment issues de ses Team Ico, Project Siren et Team Asobi. Ape Escape, Forbidden Siren, LocoRoco, Patapon, Shadow of the Colossus, The Last Guardian, Gravity Rush, Knack, Astro, ces jeux et franchises sont cultes pour les joueurs PlayStation, mais Japan Studio a fermé ses portes en 2021. Plusieurs grands noms du studio ont quitté le navire pour voguer vers de nouveaux horizons, à l'instar de Keiichiro Toyama, Kazunobu Sato et Junya Okura qui ont fondé Bokeh Game Studio pour développer Slitterhead. Les autres membres encore chez SIE Japan Studio ont migré chez Team Asobi, désormais un studio à part entière et qui vient de cartonner à la rentrée avec l'excellent ASTRO BOT pour PS5.

La fermeture de SIE Japan Studio a attristé les joueurs, mais selon l'ancien responsable des PlayStation Studios, la fin du studio n'était pas vraiment une surprise. Shawn Layden s'est récemment entretenu avec IGN Japan lors de la gamescom Asia et est longuement revenu sur la fermeture de Japan Studio :

C'était triste. Ce n'était pas forcément une surprise. J'adore Allan (Becker, ancien directeur de Japan Studio), et il a travaillé très dur, mais il y avait tellement de malaise avec l'héritage. C'est dur quand un studio n'a pas eu de succès depuis un certain temps, puis ils oublient ce que ça fait. Vous savez, si vous avez un succès une fois, c'est comme une drogue, vous courez après le suivant, n'est-ce pas ? Et puis si vous n'avez pas ça pendant un certain temps, vous oubliez ce que ça faisait, et vous commencez à oublier comment y arriver. Il y avait probablement deux chemins. L'un était le chemin qu'ils ont pris. L'autre chemin était un véritable programme d'amour dur. Et c'est peut-être le truc avec la Team Asobi. C'est comme tailler un bonsaï, n'est-ce pas ? Vous le ramenez à son noyau et voyez si vous pouvez le faire repousser.

Les dernières années de Japan Studio ont été compliquées, avec beaucoup d'échecs commerciaux et un travail de soutien sur d'autres productions qui n'aide pas à faire briller les développeurs. La fermeture de SIE Japan Studio était inévitable, mais au moins, Team Asobi a gardé la tête hors de l'eau avec Astro Bot Rescue Mission, Astro's Playroom et ASTRO BOT, disponible contre 59,99 € sur Cdiscount ou Fnac.

