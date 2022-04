Final Fantasy : Uniqlo dévoile une série de tee-shirts pour le 35e anniversaire, FFXVI est aussi de la fête !

Cette année, la licence Final Fantasy célèbre ses 35 ans, ce qui n'est pas donné à toutes les sagas vidéoludiques, et plusieurs de ses épisodes fêtent eux aussi un anniversaire important comme nous le rappelait Yoshinori Kitase lors de l'ouverture du site officiel lié aux célébrations. Mais ce n'est pas de ce côté que notre attention se porte en ce début de semaine. Notre regard se pose plutôt chez Uniqlo, qui aime bien sortir des vêtements aux couleurs de célèbres jeux vidéo et qui avait par exemple proposé une collection Super Mario pour ses 35 ans en 2020.

Ainsi, Final Fantasy va à son tour avoir ce privilège, comme l'atteste la vidéo de présentation ci-dessus. Tous les épisodes principaux y passent, du tout premier sur NES à... Final Fantasy XVI ! Oui, même l'encore bien mystérieux seizième titre numéroté attendu sur PS5, qui doit refaire parler de lui durant le printemps, est bien présent avec une illustration inédite ! Nous y retrouvons Clive Rosfield, Ifrit, la fameuse phrase sur les cristaux de la première bande-annonce et même un symbole surmonté d'un « W » qui ressemble à la marque tatouée sur le visage du protagoniste.

Pour le moment, seul le Japon est concerné et vous pouvez retrouver toutes les informations sur cette collection directement depuis le site qui lui est consacré. Il y aura même des cartes offertes aux acheteurs, un packaging spécial en quantité limitée et un coffret en 5 000 exemplaires vendu 24 900 ¥ réunissant tous les tee-shirts, sinon vendus 1 500 ¥ l'unité. Vous pouvez retrouver tous les visuels en page suivante. Comme vous pourrez le constater, les visuels choisis sont assez classiques pour les plus anciens jeux et bien plus intéressants pour les plus récents. Tout le monde devrait y trouver son compte.

Espérons que cette opération s'étende jusqu'à l'Europe et, surtout, que plus d'informations sur FFXVI nous soient données sous peu. En attendant, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est vendu dès 52,80 € sur Amazon.