Final Fantasy VII : deux Bring Arts de Tifa et Aerith avec leur design classique dévoilées, encore avec des NFT...

Je ne suis pas fan des NFT, en terme spéculatif du terme, mais Square Enix et bien le seul dans le domaine du JV à utiliser ceci correctement.



Pour rappel, un Non Fongible Token permet juste de donner une preuve numérique de propriété, ni plus, ni moins.



Je rappel par exemple, Ubisoft, avec leur Quartz qui eux, on essayer de mettre des NFT dans leur jeu directement, donc avoir un objet qui nous appartient, ok, même l'idée de pouvoir le revendre et intéressante (au même prix d'achat voir d'occas moins cher cela serait pertinent) mais non, eux était sur la spéculation et voulait que leur objet prennent de la valeur et les joueurs se les revendent à prix d'or, là et le problème.



Ici, Square Enix propose aussi la version en figurine classique je trouve cela beaucoup moins piégeux, on a le choix.



Eux nous mettent pas des NFT en jeu donc franchement, je ne vois pas le problème.