PS4 : deux packs Final Fantasy VII Remake annoncés au Japon

Plus que quelques jours avant la parution de Final Fantasy VII Remake dans les rayons du monde entier. Au pays du Soleil-Levant, Sony Interactive Entertainment et Square Enix vont sortir deux packs PS4 pour faire succomber les joueurs qui n'ont pas encore la console, et qui salivent au sujet de cette aventure remise au goût du jour... Dans les boîtes ? Une PlayStation 4 classique d'un côté, une PS4 Pro de l'autre.

En outre, une version physique de Final Fantasy VII Remake sera incluse, ainsi que des codes pour jouir d'un thème dynamique à l'effigie du jeu, et d'un abonnement d'un mois au PlayStation Plus (japonais, bien évidemment). Pour ceux qui veulent craquer et passer par l'importation, les bundles coûteront :

PS4 Final Fantasy VII Remake : 32 978 ¥ (environ 274 €) ;

PS4 Pro Final Fantasy VII Remake : 43 978 ¥ (environ 366 €).

La date de sortie est fixée au 10 avril 2020.

